Предпринимательница из Тюмени собрала 1,5 млн рублей для спасения кофейни

Как сообщает URA.RU , Маргарита Лебедева собрала даже более полутора миллиона рублей для спасения своей кофейни в Тюмени.

Местная предпринимательница смогла собрать 1 618 843 рубля для поддержки своего бизнеса – кофейни под названием «Аида». Благодаря этим средствам она сможет продолжить работу.

Организовав сбор денег в социальных сетях и на специальном сайте, Маргарита Лебедева смогла привлечь внимание к своей ситуации. Полученная сумма превысила поставленную на сто тысяч рублей. Оперативного комментария Тюменки пока не поступало.

Кофейня «Аида», благодаря собранным деньгам, будет и дальше радовать своих клиентов. Выходит, что поддержка общества может сыграть важную роль в спасении малого бизнеса и жизни сформированных предприятий.