Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Мытищ с 400-летием города

Торжественное собрание, посвященное 400-летию с момента первого упоминания Мытищ, состоялось сегодня в межпоселенческом доме культуры «Яуза». Об этом сообщили в пресс-центре Московской областной Думы.

В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Юлия Купецкая, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, а также ветераны и военнослужащие, руководители и сотрудники предприятий, общественных организаций, учреждений социальной сферы, волонтёры и молодёжь.

Сегодня Мытищи являются одним из крупнейших муниципалитетов, и, как и другие округа Подмосковья, он растет и меняется. Именно с таких слов началось видео-приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьева в адрес жителей Мытищ.

«Наша задача сделать так, чтобы все перемены были к лучшему, чтобы все мечты и ожидания жителей становились реальностью. Спасибо всем, кто строит, обеспечивает работу инфраструктуры, кто учит детей и лечит наших жителей, занимается бизнесом и не жалеет сил на новые дела! С праздником, Мытищи!», — подчеркнул Воробьев.

В своей поздравительной речи Игорь Брынцалов, в первую очередь, обратился к сидящим в зале участникам специальной военной операции.

«Мы вами гордимся! Вы сегодня отстаиваете нашу независимость, нашу культуру, право на русский язык, нашу историю. Присоединяюсь к словам Губернатора и от души желаю в этот юбилей, чтобы Мытищи также динамично развивались, сохраняя свои исторические традиции и свою значимость и уникальность», — подчеркнул Брынцалов.

С большим юбилеем, 400-летием, жителей округа также поздравила глава Мытищ Юлия Купецкая.