Председатель Мособлдумы поздравляет жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

«Новый Год — это по-настоящему семейный и домашний праздник. Для каждого из нас он служит прекрасным поводом провести время с родными и близкими людьми, погрузившись в комфортную и благожелательную атмосферу. Это повод восстановить в памяти все самое важное, что уже совершилось, и наметить планы на будущее, которые в скором времени предстоит реализовать», — отметил Брынцалов.

Отмечается, что уходящий 2023 год оставил за собой множество контрастных эмоций и впечатлений. Он подарил нам немалое число позитивных и красочных воспоминаний. Вместе с тем, каждый из нас столкнулся со значимыми тяготами и переживаниями, обусловленными трудностями, охватившими всю нашу Родину.

«Отрадно сознавать, что вместе мы смогли справиться с возложенными на нас задачами, достигнуть новых рубежей и реализовать самые смелые проекты. Все это оказалось особенно важным в деле поддержки бойцов, отстаивающих безопасность нашего Отечества, а также членов их семей», — подчеркнул парламентарий.

Брынцалов также заявил, что наступление нового календарного года — это весомый повод проявить инициативу, попробовать себя в новой сфере и реализовать намеченные планы. Это возможность оставить в прошлом невзгоды и печали, сделать уверенный шаг вперед и устремиться на пути к новым высотам.