Председатель организации инвалидов «Колесница» об удобстве ДЭГ для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Единый день голосования в сентябре жители выберут губернатора Московской области, проголосуют на довыборах в Мособлдуму и на нескольких выборах в муниципальные Советы депутатов. Впервые в этом году в нашем регионе будет действовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Удобство системы особенно приветствовали люди с ограниченными возможностями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Мы очень приветствуем дистанционное электронное голосование! Раньше для инвалидов-колясочников было два варианта: на избирательном участке и дома. В первом случае нужно было добраться до участка, припарковаться, и чтобы в самом помещении все было приспособлено для перемещения на коляске. Второй вариант тоже не всем инвалидам был удобен — нужно было в доме принимать выездную комиссию, к чему не все готовы. И вот появился третий, положительный по нескольким причинам вариант — дистанционное электронное голосование. Мы считаем, что это отличное решение», — говорит председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Подмосковья Игорь Гундеров.

Чтобы принять участие в ДЭГ, совершеннолетнему гражданину нужно иметь регистрацию в Московской области и учетную запись на сайте госуслуг. Заявления на участие в ДЭГ принимают с сегодняшнего дня. Выбрать такой вариант голосования можно до 4 сентября.

По словам Гундерова, ДЭГ дает для колясочников и просто людей с ограниченными возможностями дополнительный шанс выразить свою волю и проголосовать в сентябре за понравившегося кандидата.

ГОЛОСОВАТЬ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

Общественник отмечает и еще один момент — многие инвалиды находятся на лечении в санаториях. Путевки распределяются заранее, и если дата лечения приходилась на день выборов, то человек нередко его вынужденно пропускал.

«Все это очень своевременно, особенно учитывая то, что сейчас наши подопечные находятся на санаторном лечении в Крыму и Краснодарском крае», — комментирует Игорь Гундеров.

Сам общественник все равно постарается и в этом году посетить избирательный участок лично.

«Я считаю свое присутствие на участке обязательным. Во-первых, я все обязательно фотографирую и выкладываю в соцсети. Во-вторых, таким образом стимулирую других инвалидов на участие в выборах», — поясняет Игорь.

Конечно, новую возможность проголосовать его соратники по «Колеснице» уже обсуждали. И пришли к единому мнению: появился еще один инструмент для того, чтобы выразить свою волю, и чем больше таких способов и возможностей, тем лучше.