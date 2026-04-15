Спустя пять с половиной часов клинической смерти: врачи в российском городе чудом откачали замерзшего на улице мужчину

В городе Мирном (Архангельская область) врачи реанимировали мужчину, пролежавшего на морозе с признаками клинической смерти более пяти часов. Температура воздуха в тот момент опускалась до минус 20 градусов. О деталях спасения RT рассказал реаниматолог Дмитрий Босиков.

Медики применили специальный протокол для пациентов с тяжелым переохлаждением. Самый быстрый и доступный метод — многократные промывания желудка и мочевого пузыря, а также инфузия подогретых растворов. Врач пояснил, что согревать больного быстро нельзя: рекомендуемая скорость — не выше двух градусов в час. На старте внутренняя температура пациента составляла всего плюс 24 градуса.

Процедура заняла долгое время. Мужчину согревали до тех пор, пока его внутренняя температура не поднялась до 34 градусов. После этого реаниматологи перешли к постреанимационным мероприятиям, и пациент начал подавать признаки жизни — шевелиться и реагировать на внешние стимулы. Удивительно, но его мозг, по словам Босикова, совершенно не пострадал.

Уже через пять дней мужчину выписали из больницы. Он ушел домой на своих ногах. Случай в Мирном — редкий пример успешного возвращения к жизни при столь длительной клинической смерти, вызванной переохлаждением.

