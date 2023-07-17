Представитель российского МИД прокомментировал давление Киева на митрополита Павла

Эксперт уверен, что гонения на митрополита на самом деле являются частью борьбы киевского режима с православной церковью на Украине. По его словам, это первый в истории судебный процесс над высокопоставленным церковным лицом со времен исчезновения СССР.

Также Геннадий Аскальдович считает, что сейчас украинские спецслужбы пытаются «обезоружить» прихожан и монахов, пытающихся отстоять Киево-Печерскую лавру. Он также подчеркнул, что митрополит Павел тяжело болен и нуждается в ежедневной медицинской помощи, но на это просто закрыли глаза.