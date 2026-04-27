Представители подмосковной «Единой России» приняли участие в субботнике

Представители подмосковного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в общеобластном субботнике вместе с жителями, среди них — депутаты, молодогвардейцы, волонтеры, семьи участников специальной военной операции, школьные группы, трудовые коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В общей сложности на уборку вышли десятки тысяч жителей Подмосковья, для них выступили вокальные коллективы, организовали мастер-классы и работу полевой кухни. Так, в Балашихе участниками субботника стали более 18 тыс. граждан, он прошел на более чем 200 локациях: лесных и парковых зонах, во дворах и на детских площадках, территориях соцучреждений. Центральной площадкой стал Вишняковский лесопарк.

Секретарь регионального отделения «Единой России» спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который также принял участие в уборке.

«Мы каждый год стараемся проводить уборку на территориях, которые имеют смысловую нагрузку, и в будущем становятся центрами притяжения. От традиции не отступили и в этом году в качестве центральной площадки выбрали Вишняковский лесопарк. Все работы по его благоустройству планируем завершить уже в этом году», — сообщил Игорь Брынцалов.

В Мытищах субботник объединил более 5,5 тыс. жителей, его провели на 23 площадках округа. Депутат Мособлдумы от «Единой России», олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что такие мероприятия играют большую роль для территорий региона и объединения жителей. В Химках провели работы в сквере в Подрезково, в Коломне — на улицах, Репинских пруда, в сквере по Озерскому шоссе, на набережной Дмитрия Донского и не только. В Пушкине главной площадкой субботника стал сквер Памяти на берегу Учи в Ивантеевке.

В сообщении добавили, что благоустройство сквера было включено в народную программу «Единой России». Президент России Владимир Путин до этого дал старт Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу партии. Проголосовать можно на портале zagorsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.