Представители Поднебесной посетили наукоград Черноголовка

По приглашению АНО «Центр городского развития» Черноголовку посетила делегация посольства КНР, возглавил которую советник-посланник по культуре господин Фэн Литао. Свое знакомство с городом гости начали с арт-пространства «Восход». Здесь прошла встреча с представителями администрации города, культурного и научного сообщества, в их числе и глава го Черноголовка Роман Хожаинов .

Делегатов познакомили с масштабным проектом по формированию научной идентичности Черноголовки. Вот уже несколько лет дизайнеры, скульпторы, художники и ученые, вместе преображают город, создавая проекты на стыке науки и культуры. Итогом стали научные памятники, объекты дополненной реальности, слайд мэппинг проекции и многое другое. Представителей КНР очень заинтересовал опыт Черноголовки по развитию Science Art, они договорились с руководством арт-пространства «Восход» о еще одном визите, который поможет подробнее изучить наработки в этом направлении.

Основная цель визита — посещение международного концерта, который закрывал программу Открытого музыкального фестиваля Московской области «Культура и Интеллект». Для гостей подготовили уникальную программу, где звучали как произведения признанных мэтров классической музыки, так и современных авторов из России и Китая. Российские и китайские музыканты виртуозно отыграли всю программу.

Изюминкой вечера стал необычный арт-перфоманс. Во время исполнения сюиты «Карнавал животных» Камиля Сэн-Санса художница Анна Калугина написала набросок, передав свои впечатления от музыки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«Я хочу сказать вам большое спасибо за такой прекрасный концерт. Получил большое удовольствие и заряд позитивно энергии. Очень приятно, что в концерте приняло участие много китайских студентов» отметил советник-посланник по культуре посольства КНР господин Фэн Литао.

Завершился визит экскурсией по вечернему городу. Для гостей подготовили сюрприз. В сквере Халатиков, на фасаде одного из домов появилась приветственная слайд-мэппинг проекция с надписями на русском и китайском языках.

«Мы высоко оцениваем итоги визита делегации посольства КНР в Черноголовку, отметил директор АНО «Центр городского развития» Олег Егоров (https://t.me/oleg_egorov_chg). — Нам удалось наметить перспективные сферы сотрудничества, также договорились о новой встрече»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«Нам очень понравился концерт, сам город, хоть мы тут были и недостаточно долго, успел произвести неизгладимое впечатление. Но больше всего понравились люди, которые тут живут», — именно такими словами завершил свой визит г-н Фэн Литао

Культурные связи между Россией и Китаем имеют давнюю и богатую историю, которая продолжается и в наши дни, способствуя укреплению дружеских отношений между народами.