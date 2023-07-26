Премьер-министр Эфиопии признал, что его страна заинтересована в развитии отношений с Россией

Как пишет KP.RU , передавая слова Аби Ахмеда Али, этому однозначно поможет участие Эфиопии в саммите «Россия-Африка». Данное заявление премьер выдвинул в ходе переговоров, которые он вел с Владимиром Путиным.

По словам Аби Ахмеда Али, планируется обсуждение как двусторонних, так и многосторонних вопросов, которые будут касаться разных сфер, включая безопасность, торговлю, технологии и т.д.

Премьер-министр отметил, что Эфиопия точно заинтересована в том, чтобы построить с Россией двусторонние отношения, подобно тому, какие имеют братские страны.

К тому же, Владимир Путин сделал заявление, что Россия уже много лет дружит с Эфиопией, а это очень ценно для страны. Их отношения строятся на взаимном уважении с учетом интересов обоих государств.