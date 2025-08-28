Премьеру фильма «Альфа» от скандального режиссера отменили в российских кинотеатрах

Премьера фильма «Альфа» лауреата Каннского фестиваля скандального режиссера Жюлии Дюкорно, отменена в России. Решение о прекращении релиза, запланированного на сентябрь, подтвердил прокатчик «Экспонента Фильм».

Так, крупные российские киносети приостановили продажу билетов и удалили сеансы со своих официальных ресурсов. Зрителям, уже приобретшим билеты, начали поступать уведомления о возврате средств.

Фильм «Альфа», удостоенный «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, рассказывает о загадочной эпидемии, превращающей людей в мрамор. Главная героиня — девушка Альфа, подозревается в распространении этой болезни. Вместе с матерью она пытается раскрыть семейные тайны и выжить.

Причины отмены проката официально не разглашаются. Ранее Дюкорно уже сталкивалась с ограничениями в России из-за провокационного содержания своих работ, таких как «Сырое» и «Титан».

Ранее сообщалось, что в «Зарядье» презентовали отечественный фильм «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное».