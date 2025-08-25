Состоялась презентация фильма «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»

В воскресенье, 24 августа, состоялась презентация проекта ИД «Аргументы и факты» «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» с премьерным показом документального фильма, сообщил сайт aif.ru.

По информации издания, мероприятие прошло в рамках форума «Территория будущего. Москва-2030» в малом амфитеатре парка «Зарядье». Работники музеев самоотверженно работают над восстановлением памятников культуры, которые были уничтожены во время Второй мировой войны. Именно они, а также их профессиональная деятельность, и стали героями презентованного фильма.

По данным издания, просмотр фильма также позволит зрителям найти ответ на вопрос, как проходил процесс возрождения дворцов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в чем историческая ценность данной работы.

«Фильм был подготовлен и снят издательским домом "Аргументы и факты" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках специального мультимедийного проекта к 80-летию победы в Великой Отечественной войне», — сообщил сайт aif.ru.

Ранее сообщалось, что уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Кемерово.