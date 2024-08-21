Преподаватель челябинского университета пропала на Маврикии

Девушка не выходила на связь уже несколько дней. Родственники 29-летней Залии Шамигуловой уверены в том, что ее где-то насильно удерживают. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT в среду, 21 августа.

Согласно известной информации, пропавшая вышла из отеля утром, чтобы встретиться с одним из местных жителей. Новый знакомый обещал свозить ее в город Кюрпип на машине. Там, по его словам, он и высадил девушку.

С того момента россиянку никто не видел. В последний раз она появилась на камерах видеонаблюдения, когда садилась в автомобиль. Ее соседка уже обратилась за помощью в Посольство РФ и к полицейским. Родственники девушки тоже подключились к поискам.

Залия Шамигулова преподает в челябинском университете и работает карьерным консультантом. Она приехала на отдых с подругой еще в начале лета и хотела вернуться обратно в сентябре.

Ранее сообщалось о том, что туристку из России, вышедшую погулять, не могут найти четвертый день.