В турецком Мармарисе четвертый день не могут найти вышедшую с утра прогуляться туристку из России

В Турции разыскивают туристку из России Наталью Сомову, которая еще 17 августа вышла из отеля курортного городка Мармарис и до сих пор не вернулась обратно, передает местный портал Mugla Gazetesi.

Отмечается, согласно предварительной информации, 48-летняя россиянка около семи утра по местному времени вышла на прогулку. Когда женщину хватились, то сразу же была начаты поиски пропавшей.

Пока что поисковикам и полиции особо похвастаться нечем. В лесном массиве неподалеку от отеля обнаружен лишь чек на имя Сомовой. Больше зацепок, где может находиться россиянка, пока нет.

Скоро в Турцию должны прилететь родственники Сомовой. Поиски пропавшей россиянки продолжаются.