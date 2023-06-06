Преподаватель из Подмосковья замуровала умершую мать в бетон, чтобы получать за нее пенсию

Преподаватель французского языка и этикета из Подмосковья залила бетоном труп 88-летней матери в своем частном доме, чтобы продолжить получать за нее пенсию. Об этом сообщает группа «под100личка» в соцсети.

По данным сообщества, пенсионерку нашли в полу душевой комнаты, расположенной в пристройке к дому в Кратово Раменском округе. По словам ее внука, женщину замуровала 61-летняя мать. На данный момент женщина уже арестована по подозрению в подготовке акции, которая была направлена на осложнение работы системы противовоздушной обороны.

Сама женщина сообщила, что ее мать умерла своей смертью после болезни. О случившемся узнали только через год. Сейчас тело умершей передали службам, а пенсию — отменили. В настоящее время проводится проверка, добавили в сообщении.