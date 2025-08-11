Преподавательница из Шатуры прошла отбор в популярное вокальное шоу

Недавно в Омске завершился общероссийский народный кастинг вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». Организаторы подчеркивают, что «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» – это не просто телевизионное развлечение, а значимое событие в музыкальной сфере для артистов. Возможность получить дельные советы, профессиональные наставления, слова поддержки и объективную критику от опытных специалистов – это бесценный шанс, способный существенно повлиять на творческую карьеру участника. В состав жюри вошли признанные мастера различных музыкальных направлений: от рока и поп-музыки до народного, эстрадного джаза и академического вокала, а также преподаватели, дирижеры и композиторы.

В этом году поступило приблизительно 13 000 заявок, более 4600 из которых были рассмотрены, и около 750 конкурсантов представили свои выступления перед членами жюри. Среди множества талантливых вокалистов на сцену вышла представительница нашего региона – преподаватель Детской школы искусств в Рошале, Марьяна Соловьева.

Завораживающим и эмоциональным исполнением композиции «Там нет меня» Марьяна смогла впечатлить жюри и получила право участвовать в телевизионном этапе шоу. Теперь ей предстоит выступать перед экспертами и огромной аудиторией телеканала «Россия-1».