Престижные вузы России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в Красногорске

Хубэйский университет искусств и наук и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит осуществлять взаимовыгодный обмен опытом, студентами, преподавателями, программами, а также проводить исследования, культурные мероприятия и многое другое. Подписание документов прошло торжественно в областном филиале академии в Красногорске.

Протектор РАНХиГС Андрей Марголин и президент Хубэйского университета искусств и наук Чжан Яньдуо уверены, что связи в области образования перспективны и помогут достичь многих результатов.

Благодаря дружбе двух вузов получится осуществлять обмен студентами и преподавателями, расширив возможности академического обмена. Китайское учреждение сможет совместно с президентской академией участвовать в разработке программ, включая и обмен опытом по экономическим и управленческим дисциплинам для сотрудников.

Также появятся совместные исследования и публикации в таких отраслях как менеджмент и экономика. Будут проводиться различные образовательные, научные и культурные мероприятия.

Откроются для вузов и финансовые возможности. Например, они смогут помогать друг другу в получении финансовой поддержки от госорганов, юрлиц и организаций международного уровня.

Данное соглашение между вузами имеет большое стратегическое значение для Китая и России.