Президент Пакистана Зардари споткнулся и сломал ногу в аэропорту Дубая
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Как пишет со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата издание Dawn, инцидент произошел вечером в среду, 30 октября, в международном аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах во время прилета главы Пакистана Асифа Али Зардари в страну с официальным визитом.
Сообщается, что при выходе из самолета глава Пакистана споткнулся и неудачно упал. Практически сразу политик был госпитализирован. Врачи диагностировали у Зардари перелом ноги.
«Зардари сломал ногу 30 октября вечером», — сообщает Dawn.
Согласно предоставленной информации, после медосмотра врачи наложили Зардари врачи гипс, рекомендовав строгое соблюдение постельного режима. В течение ближайших четырех недель президент Пакистана будет передвигаться на костылях.