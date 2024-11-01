Президент Пакистана Зардари споткнулся и сломал ногу в аэропорту Дубая

Как пишет со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата издание Dawn, инцидент произошел вечером в среду, 30 октября, в международном аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах во время прилета главы Пакистана Асифа Али Зардари в страну с официальным визитом.

Сообщается, что при выходе из самолета глава Пакистана споткнулся и неудачно упал. Практически сразу политик был госпитализирован. Врачи диагностировали у Зардари перелом ноги.

«Зардари сломал ногу 30 октября вечером», — сообщает Dawn.

Согласно предоставленной информации, после медосмотра врачи наложили Зардари врачи гипс, рекомендовав строгое соблюдение постельного режима. В течение ближайших четырех недель президент Пакистана будет передвигаться на костылях.