В недавнем интервью американскому СМИ Анджей Дуда признал, что ВСУ не удается достичь успехов в столкновении с российской армией. Он также заметил, что войска Украины не могут провести сильное и решительное контрнаступление. По словам польского лидера, причина заключается в недостатке оружия, он считает, что именно поэтому Киев не может решительно ударить по российской обороне.

Украинское контрнаступление началось еще в июне, сейчас Россия уверено перехватывает инициативу в своих руки, противника отбросили, а российская армия существенно продвинулась вглубь обороны ВСУ.