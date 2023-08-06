Президент Путин поздравил работников ЖД в России с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников ЖД транспорта в стране с наступлением профессионального праздника. Он отметил, что отрасль решит все задачи при условии соблюдения принципов, безопасности и надежности. Видеообращение с поздравлением президента было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин заявил, что в приоритете стоит продолжение цифровизации сервиса и внедрение технических и логистических нововведений. Президент уверен, что отрасль будет осовремениваться вместе с вокзалами, которыми пользуется почти все население страны. Он отметил, что отрасль последовательно идет вперед и решит все поставленные задачи при соблюдении главных принципов.

Президент также отметил вклад представителей работников в развитие всей отрасли.

Путин также отметил, что работники ЖД отрасли в стране активно способствуют развитию транспортной системы в России, в том числе, и в новых ее регионах.

В завершение он поблагодарил всех работников за ответственность в работе и преданность отрасли и профессии.