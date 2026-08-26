В Раменском уже на 50% построили новый учебный корпус местной гимназии. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на Северном шоссе в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся монолитные работы, кладка стен и перегородок. Завершить работы планируется в 2028 году.

Корпус рассчитан на 500 мест. С основным зданием гимназии он будет связан теплым переходом на уровне второго этажа. С открытием объекта в округе будет устранен дефицит учебных мест.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября.