В Раменском уже на 50% построили новый учебный корпус местной гимназии
Строительство учебного корпуса Раменской гимназии завершено наполовину
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Раменском уже на 50% построили новый учебный корпус местной гимназии. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект возводится на Северном шоссе в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся монолитные работы, кладка стен и перегородок. Завершить работы планируется в 2028 году.
Корпус рассчитан на 500 мест. С основным зданием гимназии он будет связан теплым переходом на уровне второго этажа. С открытием объекта в округе будет устранен дефицит учебных мест.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября.