Президент РФ подписал закон, запрещающий регистрацию через иностранную почту

Как сообщает RT , цель такого запрета заключается в защите страны и снижении ее зависимости от западных сервисов и серверов. Так считает Алексей Курочкин, являясь экспертом по кибербезопасности.

В рамках данного закона запрещается регистрация на российских сайтах с использованием иностранной почты. Вместо этого, она будет возможна только через номер телефона российского оператора, Госуслуги или Единую биометрическую систему.

Важно отметить, что новые требования вступят в силу с 1 декабря 2023 года. Подобная мера, предполагаемо, поможет укрепить информационную безопасность и суверенитет России.

Однако, появление такого закона, как ожидаемо, порождает разнообразные мнения касательного него. Согласно одному из них, подобный запрет может выступить как необходимое средство для укрепления российской цифровой инфраструктуры и защиты информации о гражданах.