Президент США назвал мерзким вопрос журналиста о его сыне

Сотрудник издания Fox News спросил Джо Байдена, для каких целей тот вел беседы с деловыми партнерами Хантера Байдена в бытность вице-президентом.

Еще 4 года назад Байден уже отрицал любое общение с сыном Хантером на деловые темы. Позже Палата представителей установила, что такие беседы действительно имели место. Вдобавок, экс-коллега Хантера Байдена подтвердил, что Байден-старший общался с бизнес-партнерами своего отпрыска. Журналист Питер Дуси задал вопрос главе Белого дома, что именно стало темой для таких разговоров.

«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», - ответил на это глава Соединенных Штатов.

Этот вопрос, по его мнению, мерзок, поскольку является полной неправдой.