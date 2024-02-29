Президент Владимир Путин: С завтрашнего дня запускаем специальную кадровую программу «Время героев»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию подчеркнул, что «элита» — это не те люди, которые набили карманы к 90-е годы, а те люди, которые служат России, и доказали преданность России.

«С 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры смогут подать заявления на участие в первом потоке специальной кадровой программы — „Время героев“. Участники СВО должны выходить на ведущие роли: возглавлять регионы, самые крупные отечественные проекты», — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что именно таким людям можно передать в будущем и доверить Россию. Примечательно, что учеба в рамках программы начнется уже в ближайшие месяцы. Президент России также призвал Минобороны РФ поддержать стремление офицеров участвовать в новой кадровой программе.

Напоминаем, в марте в стране пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидатов: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).