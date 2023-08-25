Как пишет RT , в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, нанесенных по одному из районов города Донецк, здание станции техобслуживания получило значительные повреждения.

В результате обстрела Киевского района Донецка пострадала станция техобслуживания, а также котельная. Эта информация стала известна благодаря мэру города, Алексею Кулемзину.

Он опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в социальных сетях. Обстрел также привел к повреждениям автомобилей и котельной, создавая дополнительные проблемы для местных жителей.

Это уже не первый случай повреждений инфраструктуры в регионе из-за атак со стороны ВСУ. Ранее также сообщалось о гибели женщины в результате обстрела Петровского района Донецка.