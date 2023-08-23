При обстреле ВСУ было повреждено здание храма в Брянской области

Как сообщает агентство «РИА Новости» , Вооруженными Силами Украины (ВСУ) был поврежден храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских, находящийся в Брянской области.

Инцидент произошел в среду, 22 августа настоящего года в селе под названием Зерново Суземского района, который расположен на границе с Сумской областью Украинского государства и часто становится мишенью для ВСУ во время обстрелов.

Информация об этом случае стала известна так же в среду благодаря пресс-службе Брянской епархии. Соответствующие данные ведомство опубликовало на странице в социальных сетях.

Остекление храма во имя Новомучеников и Исповедников Российских было повреждено осколками, также частично пострадал фасад здания. Это стало первым случаем обстрела храма в епархии Брянской области. Напомним, что он был освящен несколько лет назад, 30 сентября 2017 года. Наверняка этот инцидент вызвал обеспокоенность не только местных жителей и прихожан храма, но и властей региона.