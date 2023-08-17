При обстреле ВСУ в Днепрянах пострадал мирный житель Херсонской области

В результате обстрела со стороны ВСУ человек в Днепрянах Херсонской области получил ранение. Администрация Новокаховского городского округа сообщила об этом происшествии. Пострадавший мужчина 1977 года рождения был госпитализирован с проникающей травмой грудной клетки. Известно, что сейчас он находится в больнице Скадовска.

Ранее, уже в другом происшествии, житель Донецка также получил ранения в результате ударов ВСУ, только по шахте Скочинского. Сообщается, что ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Этой информацией поделилось Министерство угля и энергетики ДНР в своих социальных сетях.