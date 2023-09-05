При попытке прорыва украинской ДРГ под Брянском погиб молодой российский пограничник

Как передает Baza, инцидент произошел в районе поселка Подывотье в Брянской области накануне в понедельник, 4 сентября.

Сначала со стороны Украины окрестности населенного пункта начали обстреливать 120-миллиметровыми минами, а потом в бой вступила группа украинских деверсантов в количестве до 30 человек.

«Российским военным удалось отбить их попытку прорыва. В ходе боя смертельное ранение получил 28-летний сержант погрануправления ФСБ Илья С», - приводится в публикации.

Также ранения получили еще несколько российских военнослужащих. После того, как по украинцам был открыт прицельный огонь диверсионная группа отступила с потерями, их число в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.