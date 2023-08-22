При пожаре в Ханты-Мансийске погиб четырехлетний ребенок

Происшедшее напоминает о важности соблюдения мер безопасности для предотвращения подобных случаев.

Как сообщает ugra-news.ru, в городе Ханты-Мансийск произошло трагическое происшествие – пожар, в результате которого погиб четырехлетний ребенок.

По данному случаю правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следователи активно занимаются расследованием с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и анализа условий жизни ребенка. Кроме того, они также устанавливают причины, которые могли привести к возгоранию.

Расследование инцидента продолжается, и правоохранительные органы стремятся выявить все детали, чтобы установить полную картину несчастного случая.