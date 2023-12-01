При пожаре в жилом доме в Хабаровске заживо сгорели три человека

Три человека погибли во время ночного пожара в жилом доме в Хабаровске, проинформировало в соцсетях краевое управление МЧС России.

Отмечается, что в ходе пожаротушения экстренными службами были спасены десять человек. Остальные десять жильцов смогли самостоятельно покинуть место пожара до прибытия спасателей.

«Вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02.12 (хбр) 1 декабря 2023 г. Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нём планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар. Горели домашние вещи. Дым быстро распространился по коридорам и этажам», - приводится в сообщении управления МЧС по Хабаровскому краю.

В настоящее время пожар потушен. На месте ведутся мероприятия по установлению истинных причин возгорания.