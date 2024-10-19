При взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области погибли два человека

В многоквартирном жилом доме в Тамбовской области в городе Кирсанов произошел взрыв газа, в результате чего, предварительно, погибли два местных жителя, проинформировал в Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

По его словам, все произошло ранним утром в субботу, 19 октября. В результате взрыва газа начался пожар, который был оперативно потушен приехавшими на место спасателями.

«Сегодня в 4.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. Взрыв произошло на четвертом этаже, есть разрушения. Пожар был локализован в 5.41. Люди из дома эвакуированы… По предварительной информации, два человека погибли», — написал Егоров.

Глава региона добавил, что пострадали не менее восьми человек, некоторые из них были госпитализированы. В настоящее время экстренные службы на месте выясняют все причины произошедшего.