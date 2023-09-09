При жутком ночном землетрясении в Марокко погибли не менее 93 человека

О страшных последствиях дрожи Земли в ночь на субботу, 9 сентабря, сообщает арабский телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что в результате землетрясения повреждены десятки зданий в Марракеше. К настоящему времени погибшими числятся 93 местных жителя.

«93 человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз», — говорится в сообщении.

К настоящему времени о погибших или пострадавших из-за землетрясения в Марокко гражданах России не сообщается.