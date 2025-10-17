Прибавка к военной пенсии: на что хватит в месяц
Экономист Мосягин: военные пенсионеры могут рассчитывать на прибавку в ₽3,2 тыс.
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
С 1 октября 2025 года размер военной пенсии был повышен на 3268 рублей, что позволило довести среднюю пенсию до 46 268 рублей. Экономист Илья Мосягин, комментируя изменения для «Газеты.Ru», отметил, что эта сумма может покрыть базовые потребности пенсионера.
По словам Мосягина, прибавка в 3268 рублей вполне достаточна для формирования недельной продовольственной корзины. В нее входят такие продукты, как крупы (гречка, рис, овсянка), макароны, картофель, курица, яйца, молочные продукты, овощи и хлеб. Это позволяет готовить простые блюда, такие как каши, супы и тушеные блюда, однако требует внимательного подхода к планированию бюджета.
Кроме того, эта сумма может быть использована на покупку товаров первой необходимости, таких как одежда, обувь и средства личной гигиены. Она также покрывает значительную часть коммунальных платежей, например, счета за электроэнергию или воду. Для домохозяйства прибавка позволяет частично покрыть расходы на медикаменты или визиты к врачу, а также оплатить услуги интернета и мобильной связи.
Мосягин подчеркнул, что индексация пенсий на 7,6% поможет военным пенсионерам покрыть возросшие расходы на основные нужды. Однако уровень жизни зависит от индивидуальных факторов и динамики цен на товары и услуги.
Ранее экономист Хазин оценил укрепление рубля.