Прибавка к военной пенсии: на что хватит в месяц

С 1 октября 2025 года размер военной пенсии был повышен на 3268 рублей, что позволило довести среднюю пенсию до 46 268 рублей. Экономист Илья Мосягин, комментируя изменения для « Газеты.Ru », отметил, что эта сумма может покрыть базовые потребности пенсионера.

По словам Мосягина, прибавка в 3268 рублей вполне достаточна для формирования недельной продовольственной корзины. В нее входят такие продукты, как крупы (гречка, рис, овсянка), макароны, картофель, курица, яйца, молочные продукты, овощи и хлеб. Это позволяет готовить простые блюда, такие как каши, супы и тушеные блюда, однако требует внимательного подхода к планированию бюджета.

Кроме того, эта сумма может быть использована на покупку товаров первой необходимости, таких как одежда, обувь и средства личной гигиены. Она также покрывает значительную часть коммунальных платежей, например, счета за электроэнергию или воду. Для домохозяйства прибавка позволяет частично покрыть расходы на медикаменты или визиты к врачу, а также оплатить услуги интернета и мобильной связи.

Мосягин подчеркнул, что индексация пенсий на 7,6% поможет военным пенсионерам покрыть возросшие расходы на основные нужды. Однако уровень жизни зависит от индивидуальных факторов и динамики цен на товары и услуги.

