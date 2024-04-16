Специальный прибор для оценки иммунитета начали использовать в НИКИ детства, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Это проточный цитометр.

С помощью оборудования можно определить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния. В частности, можно увидеть популяции Т-клеток, В-клеток, натуральных клеток-киллеров, а также оценить их функциональное состояние.

Для проведения исследования потребуется забор крови из вены. Подобный анализ может понадобиться пациентам, у которых отмечаются различные нарушения в работе иммунной системы.