Придорожный ресторан «Вкусно и точка» достроили в Клину

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья контролируют завершение строительства ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Клину, который появился на 88-м километре Ленинградского шоссе, сообщили в пресс-службе ведомства. Застройщиками выступили ООО «Софи» и ООО «Ларинед».

Проверку закончат к началу сентября. Работы по возведению объекта завершили с опережением графика на два месяца. Если все требования проекта были соблюдены, застройщикам по результатам проверки выдадут заключение о соответствии (ЗОС). Отметим, что одноэтажный ресторан быстрого питания сможет разместить 107 посетителей единовременно. Он станет первым местом общепита быстрого обслуживания на трассе М-10 от Твери до Зеленограда в сторону Москвы и третьим заведением сети в Клину.

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