Прием заявок на конкурс для блогеров «Золотой пиксель Подмосковья» близится к завершению

Близится к завершению прием заявок на конкурс на соискание премии Министерства информации и молодежной политики Московской области «Золотой пиксель Подмосковья».

Конкурс проводится в сферах интернет-блогов и соцсетей. Подать можно авторскую работу, материал или проект, размещенный в соцсетях и направленный на создание нового образа Подмосковья как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, популяризацию исторического и культурного наследия региона, его туристического потенциала.

К участию в конкурсе допускаются совершеннолетние граждане России. В номинации «Лучший блогер» на платформе Likee могут участвовать жители в возрасте от 10 лет. Прием заявок длится до 30 сентября.

Подать заявку и найти подробную информацию об условиях участия можно на сайте проекта.