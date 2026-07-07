Прием заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продлится до 12 октября. Свои работы могут направить как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Подать заявку можно на сайте конкурса. Каждому участнику необходимо предоставить от 1 до 5 фотографий, созданных не ранее 2021 года.

В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия — семья семей».

Победителей определит профессиональное жюри. Также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта конкурса.

Конкурс проводится с целью гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.