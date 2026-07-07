Прием заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продлится до 12 октября
Продолжается прием работ на фотоконкурс «Русская цивилизация»
Фото: [istockphoto.com/Kajdi Szabolcs]
Прием заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» продлится до 12 октября. Свои работы могут направить как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Подать заявку можно на сайте конкурса. Каждому участнику необходимо предоставить от 1 до 5 фотографий, созданных не ранее 2021 года.
В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия — семья семей».
Победителей определит профессиональное жюри. Также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта конкурса.
Конкурс проводится с целью гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.