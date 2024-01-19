Прием заявок на отсрочку ИТ-сотрудников от срочной службы стартует в Подмосковье

Уже на следующей неделе сотрудники аккредитованных ИТ-компаний смогут подать онлайн-заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что получить отсрочку могут специалисты мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые имеют гражданство РФ, работают по трудовому договору с нормальной продолжительность рабочего дня, имеют высшее образование по специальности из перечня, а также работают в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года. При этом если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы, требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется.

После подачи онлайн-заявления сотрудником, работодатель проверяет и подтверждает данные в личном кабинете на портале. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Далее ИТ-компания до 10 февраля формирует и отправляет списки в Минцифры через портал. Ведомство передаст информацию в Министерство обороны РФ до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.