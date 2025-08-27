«Приговоренная» к смерти: Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Наговициной

Группа из двадцати альпинистов пришла к выводу, что в 2025 году операция по спасению россиянки Натальи Наговицыной, оказавшейся в ловушке на пике Победы в Киргизии, не может быть продолжена. Как передаёт ТАСС, собрание специалистов было созвано турфирмой «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение.

К обсуждению были приглашены эксперты, как местные, так и зарубежные, обладающие опытом проведения подобных операций и соответствующей квалификацией.

Спасатели тщательно оценили риски для жизни и здоровья, учитывая сложные погодные условия. В итоге совет решил, что проведение поисково-спасательной операции в этом сезоне невозможно. К заключению присоединились 14 альпинистов с званием «Снежный барс» и чемпион России и мира по спортивному туризму Александр Семенов.

12 августа Наговицына оказалась в затруднительном положении на высоте более 7 тысяч метров на пике Победы. При спуске она получила травму ноги, и начались попытки её спасения. Одна из этих попыток закончилась трагически — итальянский альпинист погиб.

Последний раз россиянку видели живой во время съемки с дрона 19 августа. В связи с невозможностью установить факт ее жизни или смерти, МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести.