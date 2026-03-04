Пригрозила отставкой: Матвиенко устроила разнос сенатору после шахматного турнира

Спикер Совета Федерации в шутливой форме раскритиковала сенатора и гроссмейстера Сергея Карякина за ничейный результат в турнире по шахматам. Поводом для обсуждения стало общее выступление команды палаты на соревнованиях, пишет ГР.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в неформальной обстановке оценила выступление сенаторов на прошедших спортивных соревнованиях, обратив особое внимание на результаты известного гроссмейстера Сергея Карякина. Спикер подвела итоги турнира, отметив, что команда верхней палаты уступила в футболе и пулевой стрельбе.

Особое недовольство Матвиенко выразила по поводу шахматной партии, которую Карякин, представляющий Совет Федерации, свел вничью со своим оппонентом из Калининградской области. Обращаясь к прославленному шахматисту, председатель палаты в ироничной форме намекнула на возможные последствия. Она заметила, что получить звание сенатора непросто, но существует вероятность и обратного процесса.

Коллеги поддержали шутливый тон председателя. Заместитель председателя Совфеда Владимир Якушев также присоединился к обсуждению, сыронизировав над тем, где в этот момент находился Сергей Карякин.

При этом команда сенаторов продемонстрировала достойные результаты в других видах спорта. Им удалось одержать победу в волейбольном матче, а также обыграть соперников в хоккее. Встреча по волейболу завершилась со счетом 2:1, а хоккейный поединок закончился победой команды Совфеда с результатом 6:4.

Стоит отметить, что ранее Сергей Карякин был повторно исключен из рейтинга Международной шахматной федерации.