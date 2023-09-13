Приходи, приноси, забирай: в Электростали пройдет акция «Добрый шкаф»

Жители городского округа Электросталь смогут поделиться друг с другом своими вещами, которые стали уже не нужны.

Для этого организуют специальную акцию, которая называется «Добрый шкаф». В первую очередь, она направлена на тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи, в том числе и в одежде.

Пройдет благотворительная ярмарка уже в эту субботу, 16 сентября, в библиотеке «Буратино» на улице Победы, д. 17 к. 1 с 10:00 до 13:00.

В Центральную детскую библиотеку можно будет принести новую и поношенную одежду. Главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии. Также там примут обувь, детские игрушки, книги и журналы, домашний текстиль и кухонную утварь.

Те, кому нужны вещи, могут прийти и взять их абсолютно бесплатно.