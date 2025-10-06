Прихожанин кинул топор в голову священника во время службы

Пятое октября в Кривом Роге Днепропетровской области было омрачено инцидентом в храме Украинской православной церкви. Во время проведения литургии 35-летний местный житель совершил нападение на священнослужителя, используя в качестве оружия топор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный тг-канал.

По предварительным данным, злоумышленник бросился на священника и сбил ему головной убор, создав угрозу жизни и здоровью. Все произошло по время литургии, на глазах других прихожан.

Нападавший был незамедлительно задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

Сам священник и другие люди, находившиеся в церкви, не пострадали.

Ранее сообщалось, что мать уснула в машине и загубила малолетнего сына.