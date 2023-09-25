Приют для бездомных и дискотеки с диджеем: Джефф Монсон озвучил свои планы в парламенте Башкирии

Американский боец и актер Джефф Монсон, отказавшийся от гражданства США и получивший паспорт РФ, в начале сентября стал депутатом курултая (парламента) Башкортостана седьмого созыва.

И, как теперь рассказал чиновник, на этом посту у него есть много планов направленных на развитие республики, в том числе, разумеется, ее спортивной жизни.

«Среди них — открытие бесплатных мастер-классов для детей и трудных подростков, встреча с детьми и подростками в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Планирую дать им возможность потренироваться на занятиях по грэпплингу», — рассказал Монсон в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Усилиями спортсмена будут открываться бесплатные спортивные школы по этому виду спорта, а в мастер-классах смогут поучаствовать и солдаты из Уфы. Для них же будут проведены и уроки по самообороне. Спонсировать учебные заведения будет бизнес-элита республики, с которой проведут отдельную встречу на этот счет.

Однако и социальная жизнь Башкирии тоже волнует спортсмена. Монсон откроет приют для бездомных с горячим питанием и будет помогать таким людям обрести постоянное жилье.

«Каждые две недели мы будем проводить дискотеки с диджеем. Они будут проходить по пятницам или субботам, а посещать их сможет молодежь от 12 до 18 лет», — поделился Джефф Монсон.

Ранее Монсон назвал американскую политику бесчеловечной.