Приют для животных или тюрьма? Шокирующая история из Чехова заставила власти Подмосковья принять меры

После резонансного случая, произошедшего в частном приюте для животных в городе Чехове, власти Московской области инициировали разработку дополнительных мер надзора за подобными учреждениями.

Широкое общественное возмущение вызвали фотографии и видео, обнародованные в социальных сетях: на кадрах были запечатлены крайне истощенные собаки и кошки, содержащиеся в недопустимых антисанитарных условиях.

Как сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Карселян в интервью информагентству ТАСС, комитет намерен рассмотреть вопрос о введении системного контроля. В перечень предлагаемых мер могут войти обязательное лицензирование деятельности частных приютов и зоогостиниц, обеспечение полной прозрачности их отчетности, а также проведение регулярных внеплановых проверок.

Ключевая задача — принять все необходимые меры, чтобы навсегда исключить возможность появления в Подмосковье подобных учреждений, которые по сути являются настоящими тюрьмами для животных, подчеркнул Карселян.

Поводом для начала проверки послужило обращение в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и специалисты государственной ветеринарной службы для проведения осмотра и оценки условий содержания питомцев. Депутат также выразил поддержку владельцам пострадавших животных, отметив важную роль публичных лиц, которые помогли привлечь внимание к этому вопиющему инциденту.

