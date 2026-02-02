От сои до льна: врач назвала 8 продуктов для фертильности и долголетия женщин

Поддержание сбалансированного гормонального фона — одна из ключевых задач для женского здоровья, влияющая на все: от внешности и эмоционального состояния до фертильности и активного долголетия. В этом непростом деле, как отмечают врачи, могут помочь природные соединения — фитоэстрогены, содержащиеся в определенных продуктах. О том, как грамотно встроить их в рацион, рассказала aif.r u врач-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.

Фитоэстрогены — это растительные вещества, структурно схожие с женским половым гормоном эстрадиолом. Их уникальность, по словам эксперта, в двойном эффекте: при дефиците собственных эстрогенов они проявляют эстрогеноподобное действие, а при избытке могут выступать как мягкие блокаторы, конкурируя за рецепторы.

К основным пищевым источникам относятся соя и ее продукты (тофу, темпе), являющиеся чемпионами по содержанию изофлавонов, а также льняное семя — богатейший источник лигнанов. В список значимых продуктов также входят кунжут, нут, чечевица, цельнозерновые культуры, сухофрукты, ягоды, брокколи и цветная капуста.

Исследования указывают на пользу умеренного потребления этих продуктов на разных этапах жизни. Для женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) 1–2 порции сои в день могут способствовать улучшению показателей инсулинорезистентности. В период менопаузы фитоэстрогены помогают смягчать такие симптомы, как приливы и ночная потливость, влияя не только на гормональный фон, но и на терморегуляцию. Кроме того, они обладают антиоксидантными и кардиопротекторными свойствами, способствуют поддержанию здоровья костей и кожи.

Врач рекомендует отдавать предпочтение цельным и ферментированным продуктам (темпе, мисо), комбинировать разные источники и соблюдать регулярность, например, употребляя 1–2 столовые ложки молотого льняного семени ежедневно. Особую осторожность следует проявлять при беременности, приеме гормональных препаратов и наличии заболеваний щитовидной железы.

«Фитоэстрогены представляют собой удивительный пример того, как природа предлагает нам мягкие, сбалансированные инструменты для поддержания здоровья», — подытоживает Салаева.

Отметим, что они не заменяют терапию, но становятся ценным компонентом здорового образа жизни.

