Приложение TikTok стало недоступным для пользователей в США и пропало из App Store

Приложение TikTok больше не доступно для жителей США и исчезло из App Store. В социальной сети X пользователи публикуют скриншоты из приложения с сообщением от компании ByteDance.

На сайте Downdetector, который отслеживает неполадки в работе различных сервисов, сообщается о том, что более восьми тысяч пользователей из Соединённых Штатов Америки столкнулись с проблемами в работе приложения.

До этого администрация TikTok уведомила американских пользователей о временном приостановлении функционирования платформы на территории США.

«Мы сожалеем, что с 19 января вступает в силу закон, запрещающий TikTok и вынуждающий нас временно отключить доступ к нашим сервисам. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу нашего сервиса в США как можно скорее», — предупредили там.

Тем не менее, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп выразил желание оставить в стране приложение TikTok. Он обратился в Верховный суд с просьбой отложить введение запрета на использование приложения до момента вступления в должность президента страны.