Применили гидролокатор: 500 спасателей которые сутки не могут найти Свечникова на Босфоре

Турецкие спасатели применяют гидролокатор для поиска российского пловца Николая Свечникова. Он пропал во время заплыва через Босфорский пролив. Об этом пишут турецкие СМИ.

Газета Milliyet сообщает, что данное оборудование особенно эффективно в условиях Босфора, где наблюдаются сильные течения и плохая видимость.

«Поисковые операции с применением специального оборудования, позволяющего сканировать морское дно на глубине до 300 метров, ведутся в ряде районов Мраморного моря», — приводится в публикации.

25 августа случился инцидент, когда Свечников, принимавший участие в заплыве, неожиданно исчез. Несмотря на его опыт и навыки пловца, он пропал из виду участников и не финишировал.

С момента исчезновения человека ведутся непрерывные поиски. К ним присоединились дайверы.

Родственники и друзья пропавшего, которые прибыли с ним в Стамбул 23 августа, самостоятельно подключились к поискам. Они отмечают, что для Свечникова этот заплыв был первым опытом преодоления такой дистанции на открытой воде.

Прокуратура Стамбула начала собственную проверку по факту исчезновения российского пловца. Следователи берут показания у знакомых и коллег спортсмена, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее жена пропавшего Николая Свечникова обратилась к российским туристам с просьбой помочь в поисках мужа.