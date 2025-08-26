Жена пропавшего в Босфоре российского пловца обратилась к туристам

Супруга пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова обратилась к соотечественникам с просьбой о помощи в поисках, пишет SHOT.

Девушка рассказала, что всю ночь самостоятельно обследовала набережную в надежде обнаружить любые следы мужа. У пары недавно родился сын, которому сейчас восемь месяцев.

В российском консульстве в Стамбуле семье сообщили о принятии всех возможных мер, однако конкретной информацией о ходе поисковых работах не делятся. Родственники и друзья Свечникова пытаются самостоятельно организовать волонтерские группы для прочесывания района Босфорского пролива.

Напомним, 29-летний Николай прибыл в Стамбул в прошлую пятницу для участия в международном заплыве «Босфор-2025». В воскресенье, 24 августа, он пропал.

По словам другого российского участника соревнований, он обогнал Свечникова еще в первой половине дистанции — мужчина подозрительно медленно плыл брассом, периодически останавливаясь.

Позже сигнал с трекера Свечникова, закрепленного на браслете, пропал, и спортсмен не финишировал. Все его личные вещи остались на берегу, а из отеля он не выселялся.

Ранее опытный пловец и многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко прокомментировал исчезновение Николая Свечникова в Босфоре.