Приняли корсет за шпионскую технику: как школьницу выгнали с ЕГЭ и что решил суд

В Карачаево-Черкесии школьницу незаконно удалили с ЕГЭ по биологии после того, как член комиссии принял блики на одежде за скрытую видеокамеру в пуговице, а металлоискатель среагировал на корсет. Девушка через суд добилась права на пересдачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Во время экзамена проверяющий заметил блики и заподозрил, что в пуговице блузки спрятана камера. Одновременно на школьницу среагировал металлодетектор. В суде выяснилось, что пуговиц на одежде не было вовсе — только металлические кнопки. А сигнал металлоискателя объяснялся тем, что девушка по состоянию здоровья носит жесткий корсет с металлическими вставками. Суд признал акт об удалении незаконным и допустил школьницу к повторной сдаче экзамена.