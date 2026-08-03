«Свой и простой»: как кемеровчане встретили Гену Букина в центре города

В центре Кемерова заметили известного актера, уроженца города, прославившегося на всю страну благодаря роли Гены Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе». Судя по фото горожан, речь идет о Викторе Логинове. Снимки с прогулки артиста по улицам кузбасской столицы стремительно разлетелись по социальным сетям и вызвали оживленное обсуждение среди горожан, сообщил VSE42.RU.

На опубликованных кадрах мужчина, чрезвычайно похожий на Логинова, запечатлен вместе с ребенком, что лишь подогрело интерес пользователей. Комментаторы практически единодушно сошлись во мнении, что на фотографиях действительно знаменитый земляк.

Одна из местных жительниц похвасталась, что ранее уже брала у актера автограф, и назвала его «своим и простым». Другие кемеровчане предположили, что артист мог приехать в город по личным делам, однако официальных комментариев от самого Логинова или его представителей пока не поступало.

«Заметили актера Виктора Логинова в центре города на пр. Советский, 23. Известно, что в Кемерово актер прилетает как минимум дважды в год», – сказано в сообщении.

По данным издания, в последнее время актерская карьера Виктора Логинова идет довольно активно. Только за текущий год с его участием вышли сериал «Гуляй, родная», а также полнометражные ленты «Петрушка» и «Царевна-лягушка 2», что подтверждает востребованность исполнителя в российском кинематографе. Жители Кемерова, тем временем, продолжают обсуждать случившееся и надеются, что Логинов ещё появится на городских улицах.

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