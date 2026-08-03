«Колесо аж вывернуло»: на одном из самых «защищенных» перекрестков Кемерова не поделили дорогу иномарки

В понедельник, 3 августа, около полудня в центре Кемерова произошло дорожно-транспортное происшествие. На оживленном пересечении проспекта Советского и улицы Кирова столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. Об этом рассказала постоянная читательница портала VSE42.Ru , ставшая очевидицей инцидента.

По словам свидетельницы, рядом с местом аварии находился автомобиль с надписью «Оформление ДТП». Это позволяет предположить, что в результате столкновения никто из участников и прохожих серьезно не пострадал, поэтому водители решили разобраться без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

По словам местной жительницы, одна из иномарок получила настолько серьезные повреждения, что у нее было вырвано колесо, и оперативно убрать транспортное средство с проезжей части не представляется возможным. Таким образом, движение на этом участке какое-то время остается затрудненным.

«Столкнулись две иномарки. Колесо аж вывернуло. Стояли до этого посреди улицы три человека, спокойненько, что-то обсуждали, потом отошли в сторонку», – сказала VSE42.Ru очевидица.

По данным издания, данный перекресток считается одним из наиболее технически оснащенных в городе. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, а для безопасности пешеходов выделена отдельная фаза светофора. Несмотря на это, авария все же случилась, что лишний раз напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при проезде перекрестков. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ногинске взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими.